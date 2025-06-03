AKP'nin kurucusundan AKP iktidarını uyaran bildiri! İmza atanlar dikkat çekti

AKP’nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in öncülüğünde yayımlanan ‘Adalet Çağrısı’ başlıklı ortak bildiride, Türkiye’de hukuk sisteminin siyasetin etkisi altına girdiği vurgulandı.

Eski bakanlar, akademisyenler ve hukukçuların imzasını taşıyan çağrıda, “Adaletsizlik bir beka sorunudur. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet de yoktur” ifadeleri yer aldı.

“TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ ASKIYA ALINMIŞ…”

19 imzalı metinde, ülkedeki hukuki çöküşe karşı duyarsız kalınmaması gerektiği vurgulandı. “Devletin meşruiyeti hukuktan gelir” diyen metin yazarları, “Türkiye’de hukuk devleti askıya alınmış, yargı yürütmenin etkisi altına girmiştir” görüşünü savundu.

“YARGI SİYASETİN ARACI HALİNE GELDİ”

2017 Anayasa değişikliği sonrası kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığına dikkat çekilen metinde, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmaması, keyfi tutuklamalar ve ‘gizli tanık’ uygulamaları eleştirildi.

Metinde "Tutuklama ceza değil, belirli şartlarda uygulanabilecek bir önlemdir; cezalandırma amacı taşıyan tutuklama ve adli kontrol uygulamalarına son verilmelidir" ifadeleri yer aldı.

“VATANDAŞLARA YÖNELİK ORANTISIZ MÜDAHALELERDEN KAÇINILMALIDIR”

Adalet çağrısında, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamaların son bulması gerektiği ifade edildi.

Kayyum atamaları, KHK’lar ve ifade özgürlüğünün daraltılması eleştirilerek, “Devletin görevi yurttaşlara güvenli bir hayat sunmaktır” denildi.

Metinde “Temel hak ve özgürlükleri gereksiz yere kısıtlayan idare uygulamalardan vazgeçilmeli; adil yargılama ilkesinin gereklerine eksiksiz uyulmalı, kayyım atamalarına ve KHK uygulamalarına son verilmeli; anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan vatandaşlara yönelik orantısız müdahalelerden kaçınılmalıdır” dendi.

Metinde cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi, hasta ve yaşlı tutukluların tahliyesi çağrısı yapılan bildiride, kadın ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlar hariç olmak üzere, siyasi tutuklulara yönelik kısmi bir af önerisi de yer aldı.

İMZALAYAN TÜM İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Metni imzalayanlar arasında Hüseyin Çelik’in yanı sıra, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, eski bakanlar Ertuğrul Günay, Hakan Tartan, Bahattin Yücel, Nesrin Nas ve hukukçu-yazar Figen Çalıkuşu da yer aldı.

Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç, Ertuğrul Günay, Bahattin Yücel, Ertuğrul Yalçınbayır, Figen Çalıkuşu, Hakan Tartan, Haluk Özdalga, Nesrin Nas, Mehmet Altan, Doğu Ergil, Abdulbaki Erdoğmuş, Beyhan Aslan, Müslim Doğan, Sırrı Özbek, Suat Kınıklıoğlu, Erdal Türkkan, Ali Rıza Çoban ve Helün Fırat.