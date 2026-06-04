AKP'nin yasa teklifi görüşülürken depremde çadır satışı tartışması yeniden alevlendi: ‘Kızılay denince akla çadır satışı geliyor’

AKP’nin Kızılay Kanunu teklifinin görüşüldüğü TBMM İçişleri Komisyonu'nda, deprem döneminde Kızılay'ın çadır satışı tartışması yeniden gündeme geldi.

Komisyon Başkanı Süleyman Soylu ile CHP Samsun Milletvekili Murat Çan arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Komisyonda söz alan Soylu, Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri ile iştiraklerinin yöneticilerinin üç yıldır maaş ve huzur hakkı almadığını belirterek, bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün “Maaş da almıyorlar mı?” sorusuna Soylu, "Maaş da almıyorlar, hiçbir şey" yanıtını verdi. Harcırahların ise yalnızca ulaşım ve görev giderleri kapsamında olduğunu ifade etti. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın ise mevcut Kızılay Başkanı'nın maaş almamasını olumlu bulduğunu ancak bu durumun kişilere bağlı kalmaması gerektiğini belirterek uygulamanın yasal bir çerçeveye bağlanmasını önerdi. Soylu da bu görüşe katıldığını söyledi.

Görüşmeler sırasında CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan çadır satışı tartışmasının kamuoyundaki etkilerine dikkat çekti. Çan, Kızılay'a ilişkin varsa Devlet Denetleme Kurulu raporunun açıklanması gerektiğini belirterek, "Bu yanlış yapılmıştır, bunun yerine yeni bir sistem kuruyoruz denilirse biz de gereken desteği verelim" dedi.

‘KAMUOYU TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ, BEDELİ DE ÖDENDİ’

Bunun üzerine söz alan Soylu, konunun daha önce de ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirterek, çadır satışının doğrudan Kızılay Derneği tarafından değil, iştirakler ve iktisadi işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini savundu. O dönemde buna ilişkin bir yasal engel bulunmadığını ifade eden Soylu, göreve gelen yeni yönetimin ise yönetim kurulu kararıyla benzer uygulamalara kısıtlama getirdiğini söyledi. Kızılay'ın deprem, sel, yangın ve kan hizmetleri başta olmak üzere Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarını karşılayan köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Soylu, tartışmanın sürekli çadır satışı üzerinden yürütülmesine tepki gösterdi. Soylu, "Kızılay yüz binlerce gönüllüsüyle çalışan bir kurum. Bir eksiklik olmuş olabilir ama bunun kötü niyetle yapıldığını düşünmüyorum. Kamuoyu tarafından eleştirildi, bedeli de ödendi. Ancak Kızılay'ın onlarca yıllık tarihini ve hizmetlerini tek bir olay üzerinden değerlendirmek kuruma haksızlık olur" dedi.

‘OLAN OLMUŞ’

Murat Çan ise amaçlarının Kızılay'ı hedef almak olmadığını belirterek, "Ben o tartışmalardan sonra da gidip Kızılay'a kan bağışı yaptım. Amacımız suçlamak değil, geçmişte ne yaşandığının ve varsa eksikliklerin şeffaf biçimde ortaya konulması" ifadelerini kullandı. Çan'ın sözlerini sürdürmesi üzerine Soylu, "Murat Hocam, sündürmeyelim ya" diyerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Çan ise eleştirilerinin dikkate alınmaması halinde muhalefet şerhlerinin devam edeceğini söyledi. Tartışmanın sonunda Soylu, muhalefetin eleştirilerini not ettiklerini belirterek, "Bu Kızılay bizim kurumumuz. Olan olmuş, yaşananları zaten tartışıyoruz. Ancak Meclis'te sürekli tek bir olaya odaklanırsak Kızılay'ın on binlerce gönüllüsüne ve yıllardır verdiği hizmetlere haksızlık etmiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

‘BU ALGIYI YARATAN MUHALEFET DEĞİL’

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Burada hiç kimsenin Kızılay'a zarar verme niyeti yok. Ancak geçmişte yaşanan olayların da unutulmasını bekleyemeyiz. Bugün toplumun hafızasında Kızılay denildiğinde ilk akla gelen konulardan biri maalesef çadır satışı meselesidir. Bunun sorumlusu muhalefet değildir. Bu algıyı yaratan da muhalefet değildir. Toplumun yaşadığı hayal kırıklığıdır. Biz bugün burada bu nedenle daha güçlü denetim mekanizmaları istiyoruz. Daha şeffaf bir yapı istiyoruz. Daha hesap verebilir bir yönetim istiyoruz” dedi.

GÖKÇEK'İN ‘KEFEN’ ÇIKIŞI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Komisyonun ilerleyen bölümünde söz alan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Gökçek, "Madem çadır meselesi açıldı, o zaman bazı başka konuları da konuşmak gerekir. Depremden sonra yaşanan süreçleri tek taraflı değerlendiremeyiz" dedi. Muhalefet sıralarından "Konunun bununla ilgisi yok. Kızılay Kanunu görüşülüyor. Belediye tartışmasına çevirmeyelim" itirazları yükselirken Gökçek sözlerini sürdürdü. Depremden 11 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 21/B kapsamında kefen ve ceset torbalarıyla ilgili ihale yaptığını öne süren Gökçek, "53 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir depremde bu süreç nasıl yürütüldü? Eğer burada deprem dönemini konuşuyorsak, deprem bölgesindeki ceset torbalarını da, kefenleri de konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine muhalefet ve AKP milletvekilleri arasında sert tartışma yaşandı. Muhalefet milletvekilleri ayağa kalkarak "Bu provokasyonu kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Karşılıklı atışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Süleyman Soylu devreye girdi. Tartışmanın yatışmaması üzerine toplantıya ara verildi.