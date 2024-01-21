AKP Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. İstanbul'un ilçelerinde AKP başkan adayları belli oldu. AKP Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu. Peki, AKP Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?
Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu. Peki, AKP Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?
GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?
İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babası aynı zamanda 3 kuşak siyasi geçmişi olan bir ailenin 3. Kuşak siyasetçisidir. Demokrat Parti 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.
Aynı zamanda spor hayatında yer alarak Kuştepe Spor Kulübü Tüm yaş grupları takım kaptanlığı - Ümit Milli Futbol Takım Aday Kadrosu Anadoluhisarı Spor Kulübü TFF 2.Ligi, Çıksalın Spor Kulübü ve İGDAŞ Spor Kulüplerinde futbol geçmişi bulunmaktadır
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