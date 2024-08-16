AKP sokak köpeklerini zehirleyeni de transfer etti

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:20

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:20

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin ikinci partisi konumuna gerileyen AKP 23’üncü kuruluş yıldönümüne ilişkin program önceki gün AKP Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan burada bir konuşma yaparak “değişim” vurgusu yaptı. AKP’nin 23. yıldönümünde birçok siyasi partiden ismi de bünyesine kattı. İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel’e rozetlerini Erdoğan taktı. Böylece AKP’nin Meclis’teki koltuk sayısı 266’ya yükseldi. Partisinden istifa ederek AKP’ye katılanlar arasında dikkat çeken isimler de yer alıyor.

Bunlardan biri de YRP’den AKP’ye geçen Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan. Şencan, 2019’da belediyenin AKP’de olduğu yıllarda başkan yardımcısı ve belediye veterineri olarak görev yapıyordu. Şencan ilçedeki sokak köpeklerinin zehirlenmesiyle gündeme geldi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin belediye başkanı Halil Kalaycı, Şencan’ı görevden almıştı. Kamuoyunda “kanlı yasa” olarak adlandırılan yasaya ilişkin tartışmalar sürerken AKP’nin böyle bir “transfere” imza atması dikkat çekti.