AKP Sözcüsü Çelik, CHP'yi hedef aldı: 'Meclis'i protesto eden kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışına CHP'nin katılmaması ve Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyon ile ile ilgili eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti lideri ile bir araya gelmesinin 'kıymetli' olduğunu belirtti:

"Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır."

'MECLİS'İ PROTESTO EDEN KENDİ SİYASİ VARLIĞINI İNKAR ETMİŞ OLUR'

Çelik, açıklamasında CHP'nin Meclis açılışına katılmaması ile ilgili de şunları söyledi:

"Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar 'demokrasinin varlığına' ve 'siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır.

Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının 'evi' Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir."