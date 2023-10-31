AKP Sözcüsü Çelik: 'İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı vahşi bir eylemdir'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:01

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail ordusu, önceki gün Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün İsrail tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır."