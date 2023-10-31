Rusya'dan İsrail ve Batılı ülkelere sert eleştiriler

Yayınlanma: 31.10.2023 - 05:26

Güncelleme: 31.10.2023 - 08:37

BM Güvenlik Konseyi, Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil toplantı.

Toplantıda konuşan Rusya’nın Daimi Temsilcisi Vasily Nebenziya, 27 Ekim’de BM Genel Kurulunda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısının kabulüne atıf yaparak, İsrail ile Batılı ülkeleri eleştirdi.

Nebenzia, Gazze’de devam eden saldırılar için “Ne yazık ki bu, İsrail’in pek çok Batılı ülke de dahil olmak üzere, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

ABD’nin geçen hafta Güvenlik Konseyinde Gazze için “ateşkes” karar tasarını "veto ettiğini hatırlatan" Nebenzia, “ABD Daimi Temsilcisine sormak istiyorum, ateşkese niye karşısınız? Bu, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD'nin Gazze'ye kitlesel misilleme doktrinini desteklediği anlamına mı geliyor?” diye sordu.

Nebenzia, Ukrayna'daki sivillerin yaşamlarının Gazze'deki Filistinlilerle aynı düzeyde tehditle karşı karşıya olmaktan çok uzak olmasına rağmen ABD’nin BM’deki her toplantıda Ukrayna’daki “sivillere yönelik şefkati” dile getirdiğine dikkati çekerek, “Yoksa sadece Avrupa kıtasındakileri mi düşünüyorsunuz, Filistinlilerin hayatları Washington'da hiçbir duygu biriktirmiyor mu?” dedi.

Aynı soruları konseydeki diğer Batılı ülkelere de sormak istediğini belirten Rus Büyükelçi, ateşkes çağrısına utanç verici şekilde çekimser kaldıklarını belirterek, “Çifte standartlarınız kanıttan öte bir şey. Kendi ülkelerinizin halkları, Filistin'i destekleyen kitlesel gösterilerin olduğu yerlerde artık bu soruya bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuyor” şeklinde konuşt"u.