AKP Sözcüsü Çelik konuştu: Okul öncesi din eğitimi 'milli güvenlik' meselesi oldu!

05 Ocak 2022 Çarşamba, 14:55

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, buluşmanın içeriğine ilişkin "Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri değerlendirmelerini paylaştı. Soruları cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.2023'e giderken, bütün stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımında bu toplantıların yapılması hem de bundan sonra sahada nasıl bir stratejiyle yürünmesi bakımından bir harita çıkarılacak" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik, daha sonra muhalefeti hedef aldı. "Son zamanlarda karşımızda pek çok meydan okuma var. Siyasi, ekonomik açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlarımızla paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı vatandaşlarımıza karşı dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz" diyen Çelik, "AK Parti buna karşı mücadele verecektir. Geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı şimdi demokrasi, hukuk, özgürlük diyorlar ama son derece zehirli bir dil kullanmaya devam ediyorlar" iddiasında bulundu.

"HEM PEDAGOJİK HEM ANAYASAL"

CHP Sözcüsü Özgür Özel'i de Diyanet'in okul öncesi eğitim birimleri kurmasıyla ilgili eleştirileri üzerinden hedef alan Ömer Çelik "İşte bu da 'demokrasi' diyerek demokratik kazanımları çalmanın sinsi metotlarından biridir. Ortaçağ zihniyeti asıl bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır. Hem pedagojik açıdan hem anayasal açıdan hem de Türkiye'nin milli güvenliği açısından sahih bir din eğitimi vermesi, bunun çocukluktan itibaren başlaması son derece kıymetli ve stratejiktir. 'Bunlar artık geçilmiştir, kimse uğraşmaz' diye düşünürken maalesef o sahte demokratik söylemin üzerindeki müsilajı kaldırdığınızda hemen altında sinsi biçimde otoriter anlayışı görüyorsunuz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kuran kurslarını eleştirmesi üzerine AKP ve MHP ile islamcı çevrelerin hedefi haline gelmişti.

Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

“Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet’in işi mi Milli Eğitim’in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B’si, fiziğin F’si, matematiğin M’si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet’e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa’ya uygunluğu var.”







