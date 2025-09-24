AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rubio'nun 'yalvarıyor' sözüne yanıt vermedi; muhalefeti suçladı!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fox News’e verdiği röportajdaki, “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” sözlerine verdiği sert yanıt, tepkilere neden oldu.

Siyasiler, Rubio’nun, “Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi Trump’la konuşmak istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” sözlerindeki “yalvarma” kelimesini eleştirdi.

Muhalefet temsilcileri, BM Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tepki vermeye davet etti.

AKP'Lİ ÇELİK, O SÖZLERE YANIT VERMEDİ

Marco Rubio’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ve "diplomatik nezaketsizlik" olarak tanımlanan ifadelerle ilgili tartışmalar sürerken, AKP'den konuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı bir siyasetçi Erdoğan'a yönelik bir söz söylediği zaman muhalefet partilerinin o sözleri yaymak için "siyasi uydu" gibi hareket ettiğini savundu.

ÇELİK, MUHALEFETİ SUÇLADI

Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'SİYASİ MİSYONER' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar.

Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'SİYASİ UYDU' gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum.

Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir.

Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."