AKP sözcüsü Ömer Çelik: Süreci yakinen takip ediyoruz

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:51

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:38

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 15.25'te başladı. Toplantının ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

''TÜM YAPILARIYLA FESHEDİLMELİDİR''

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 'PKK'yi feshedin ve silah bırakın' çağrısının ardından gelişen süreci değerlendiren Çelik, ''Talebimiz çok net, terör örgütü, Irak ve Suriye'deki tüm yapılarıyla feshedilmelidir" ifadelerini kullandı.

''SÜRECİN YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ''

Çelik'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için gelinen aşamayla ilgili değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Bütün süreci yakinen takip ediyoruz. Bu tablonun oluşturduğu mesaj, siyasetin kahir ekseriyetinin verdiği mesajlar dünya açısından anlamlı referans kaynağı olmuştur.

Bölgedeki istikrarsızlaştırıcı devletlerin, bölge halklarını birbirine düşürmek, daha çok acı ve gözyaşı yaşatmak için uyguladığı stratejiler dikkate alındığında Türkiye'nin kendi içinde Türk-Kürt-Arap-Alevi-Sünni birlikteliğini pekiştirmek adına hem bölgedeki terör hareketin emperyalist güçler tarafından ortaya koyması, bütün Ortadoğu kapsayacak bir vizyonun aslında çekirdeğidir.

Çok net bir şeydir, devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci, al-ver süreci yoktur, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bütün vatandaşlarımızı kapsayacak yüksek bir birikime sahiptir"