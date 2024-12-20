AKP Suriye’de günü kurtarıyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Suriye’de Esad yönetiminin düşüşü Türkiye’de iç siyasetteki söylemleri değiştirdi. İktidar 13 yıldır süren çatışmalardan sonra rejimin devrilmesiyle “Haklı çıktık” açıklamaları yapmaya başladı. Ayrıca Emevi Camisi’nde MİT Başkanı’nın görüntü vermesi gibi olaylar tartışma konusu oldu.

CHP kurmayları yapılan ölçümlerle olayların yurttaşa etkisini takip ettiğini söylüyor. Gelecek hafta bu kapsamdaki anketlerin parti yönetimi tarafından değerlendirileceği belirtiliyor. İktidarın uzun vadeli düşünmeden, “günü kurtarmak için” Suriye gündemini konuştuğunu belirten kurmaylar “Suriye’de bir belirsizlik varken zafer hikayeleri anlatıyorlar. Ülkedeki parçalı yapının Türkiye’ye zararı olur mu? Bu belirsizlikte sığınmacıların dönüşü için ne yapılabilir? Bu belirsizlik ülkemize yeni göç akımları yaratır mı? Bu soruları düşünmüyorlar. Sokağın gündemini zafer hikayeleriyle bastırmaya çalışıyorlar” diyor.

DÜZENSİZ GÖÇ KURULU

CHP’de Suriye gündemli toplantıların devam edeceğini kaydeden partililer “Dış politika ve milli savunma konuları dışında düzensiz göçle ilgili de bir kurul oluşturduk. Etkili bir geri dönüş politikasını ortaya koyacağız ve iktidara önerimizi sunacağız. Tabii tüm bunlar olurken devam eden asgari ücret gündemini, belediyelerimize uygulanan baskıları ve halkın gerçek gündemini de konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.