AKP, Taksim'deki 19 Mayıs töreninde çelenk bırakmadı... CHP'den sert tepki: 'Milli değerlerle sorunları olduğunu geçmişten biliyoruz'

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun her yerinde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul’da da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören yapıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından anıta çelenk sunuldu.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile çok sayıda yurttaş da katıldı.

AKP’NİN ÇELENK BIRAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Resmi törenin ardından kurumların, sendikaların ve siyasi partilerin çelenk sunumları yapıldı. AKP’nin çelenk bırakmaması dikkat çekti.

Törenin ardından Nuri Aslan ve Özgür Çelik, gazetecilere açıklama yaptı. Atatürk’ün bağımsızlık umuduna vurgu yapan Aslan, “O günden bugüne 107 yıl boyunca cumhuriyet ilan edildikten ve bağımsızlık sağlandıktan sonra cumhuriyetin bütün devrimleri bu toplumun içine işledi. 107 yıllık bir çınar olan cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Çeşitli zorluklarla, antidemokratik ve hukuksuz uygulamalarla karşı karşıyayız ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emaneti olan cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençliğimiz var, umudumuz var, heyecanımız yüksek. Her şart ve koşulda cumhuriyete sahip çıkacağız” dedi.

“BU TOPRAKLAR EMPERYALİST İŞGAL ALTINDAYDI”

Bayramı kutlayan Çelik de şunları söyledi:

"Bizlere bu güzel cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, İstanbul’dan ilk adımı attığında ve 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığında zihninde bir düşünce vardı. Bu topraklar emperyalist bir işgal altındaydı, öncelikli olarak milli mücadelenin başlaması gerekiyordu ancak bu mücadeleyi milletle birlikte gerçekleştirme fikri vardı. Bu noktada 19 Mayıs, aslında egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğinin ilk kanıtı. Hem milli mücadelenin ilk adımı hem de saltanatın bir avuç insandan alınıp millete verildiği sürecin ilk adımı.

Cumhuriyetimizin 103’üncü yılındayız, Samsun’a çıkışın 107’nci yılındayız. Bugün özellikle gençlere ve hepimize düşen büyük görev ve sorumluluklar var. Atatürk, 19 Mayıs’ı gençlere, 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti. Bugün özellikle gençlere ve bize düşen sorumluluk, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarını daha ileriye taşımaktır. Bugün Türkiye’nin önünden sandığı kaçırma çabası içinde olan bir iktidar var. 103 yıl önce bu topraklarda cumhuriyet ilan edildi. Bizim bu topraklarda 70 yılı geçkin çok partili demokrasi serüvenimiz var."

"SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ"

"Bugün 15,5 milyon oyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri zindanında. Burada bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çelengini sunması gereken Ekrem İmamoğlu. Beyoğlu sınırları içerisindeyiz, Beyoğlu Belediyesi’nin çelengini sunması gereken İnan Güney ve çok sayıda yol arkadaşımız tutsak vaziyette. Belediye başkanlarımız tutuklanarak millet iradesine darbe vuruluyor. Cumhurbaşkanı adayımız tutsak edilerek milli iradeye darbe vurulmaya çalışılıyor.

Bu yönüyle 19 Mayıs aynı zamanda millet egemenliğidir. Biz millet egemenliğini savunmaya devam edeceğiz. Biz cumhuriyetin değerlerini korumaya devam edeceğiz. Demokrasimizi güçlendirmek için güçlü bir mücadele vermeye devam edeceğiz. Biz cumhuriyetin ikinci yüzyılında gençlere ve bize düşen sorumluluğu biliyoruz. Herkes için barış, kardeşlik ve refah içerisinde yaşanılır bir Türkiye’yi egemen kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını saygıyla ve özlemle anıyorum."

"ÇELENK BIRAKTIKTAN SONRA AYRILIYORLAR"

AKP’nin çelenk bırakmadığına ilişkin soruya da Çelik, şu yanıtı verdi:

“Buna dair ve aslında bugün buradaki birçok şeye dair söylenecek çok şey var. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir il müdürlüğü gelip bir çelenk bırakıyor. Bıraktıktan sonra ayrılıp gidiyorlar. Burada başka kurumlar, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi, barolar, siyasi partiler bir çelenk sunumu gerçekleştiriyorlar. Onu bile beklemeden buradan ayrılıyorlar.

AK Parti’nin zaten bu toplumun milli değerleriyle sorunları olduğunu sadece bugün değil, geçmişten beri biliyoruz. Cumhuriyetin kurumlarını zayıflatmak istiyorlar. Anayasal düzeni ayaklar altına alıyorlar. Demokrasiyi zedelemek istiyorlar. Cumhuriyetin değerleriyle zaten onların dertleri olduğunu biliyoruz ama şunu unutmasınlar. Bu milletin de onlarla derdi var.

Cumhuriyet çünkü bu topraklarda sonsuza kadar payidar kalacak. Burada bir çelenk sunumu gerçekleştirmediler ancak cumhuriyetin bekçileri burada, demokrasinin bekçileri burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşları burada.”