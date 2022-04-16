AKP üye kartını kürsüye bıraktı, CHP'ye katıldı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 15:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli’de üye katılım törenine katıldı. Geçmişte AKP ya da MHP’ye üye olan veya hiçbir siyasi partiye üye olamayan 400 kişiye CHP rozetinin takıldığı törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Törende CHP’nin yeni üyelerine de söz verildi. Ev hanımı Ayşe Arayan, avukat Ceylan Mercan, iş insanı Bülent Kurt, üniversite öğrencisi Ayşenur Ulus ve üniversite mezunu konfeksiyon işçisi Esra Erdağ neden CHP’ye katıldıklarını anlattı. CHP’nin bazı yeni üyeleri konuşma yaptı.

Ev hanımı Ayşe Arayan: “Ben AK Parti’deydim, oradan bir hizmet görmediğim için CHP’ye geçiyorum. Ben bir gün okula gittim, okulun orada tanımadığım biri, ‘Bir etkinliğimiz var gelmek ister misin’ dedi. ‘Hastaneye götürebilir miyim’ dedi. Benimle ilgilendiler, Özgür Bey ve Sibel Hanım. Aile gibi gördüm onları. Şimdiden sonra ben CHP’liyim. Hiç tanımadığım halde benimle ilgilendiler. Aile gibi biliyorum onları. AK Parti kartımı bırakıyorum buraya.”

Avukat Ceylan Mercan: “Teşekkürlerin en büyüğünü, ayakları üstünde duran kadın bir hukukçu olarak konuşma yapabilmeyi ilkelerine borçlu olduğum ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e sunuyorum. Genç bir hukukçu olarak, CHP’nin en büyük mücadelelerinden birisinin hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunun bilincindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde bu haklı mücadeleyi, adalet yürüyüşümüzü zaferle taçlandıracağız. Hukuku; hükümeti elinde bulunduranların keyfiyetine göre şekillendirerek yok edildiği, yargının baskı altında tutulduğu, adil yargılanma ve özgür ifade haklarının ihlal edildiği bu kara düzene son vermek için, daha öncesinde bir siyasi partiye üye olmayan biri olarak CHP’ye üye oluyorum. Genel Başkanımızın önderliğinde bu kara düzene sandıkta son vereceğiz.”

İş insanı Bülent Kurt: “47 yaşındayım. İlk defa bir siyasi partiye üye oluyorum. Son dönemlerde, ‘altılı ittifakın’ Türkiye’nin geleceğini kurtardığı kanaatine vardığım için CHP’de siyaset yapmak için üye oluyorum. Bundan sonraki süreçte, her zaman ben ve çevredeki arkadaşlarla CHP’de görev yapmak üzere üye oluyorum. Her şey çok güzel olacak, geliyor gelmekte olan.”

Üniversite öğrenci Ayşenur Ulus: “Bitlisliyim. Önceden hiçbir partiye üyeliğim yoktu. İlk defa CHP’ye üye oldum. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılmasında; partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum.''

Üniversite mezunu konfeksiyon işçisi Esra Erdağ: “Başlattığınız hak hukuk adalet davasına inandığım için, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aydınlık bir Türkiye için, aydınlık bir Türkiye’yi inşa etmek için CHP’ye üye olmaya karar verdim. Ayrıca sınav sistemi ve mülakat konusunda sizlerin samimiyetine inanıyorum ve güveniyorum. Gücümüze güç katmaya geldim. Bu arada AK Partiliydim, şu an istifamı verdim. Ve CHP’li olmaya karar verdim.”