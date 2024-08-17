AKP ve HÜDA PAR Filistin’de ters düştü

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda düzenelen Filistin özel oturumunda konuştu. Oturuma Meclis’te milletvekili bulunan tüm siyasi partiler katıldı. Mahmud Abbas konuşmasını yapmak için TBMM Genel Kurulu’na giriş yaparken HÜDA PAR’lı milletvekilleri Abbas’ı ayakta alkışlamadı.

HÜDA PAR, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’te konuşmasını da “yetersiz buldu”.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, “Bizi tatmin etmedi. Sebebi de şu; Filistin davasının şu anda asıl bedelini ödeyen taraf HAMAS tarafıdır. Bizim içimizden geçen, gönlümüzün istediği şey Hamas’ın yetkililerinin burada ağırlanması, onların kendi davalarını özellikle Aksa Tufanı’nı anlatmalarıydı. Özellikle şu anda bedel ödeyen, bütün direnişi göğüsleyen, sırtlayan Hamas yetkililerinin de burada olması arzumuzdu. Halid Meşal’in burada olmasını isterdik ama muhtemelen buna imkan olmadı. Bu bizim eksik gördüğümüz bir taraftı” dedi. HÜDA PAR’a yakınlığı ile bilinen ve Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında ise “İsmail Heniye’nin cenaze törenine katılma zahmetinde bulunmayan Mahmud Abbas’ın Meclis’te konuşmasının vicdan sahibi hiçbir insanın yanında bir kıymeti harbiyesi yoktur” dendi.