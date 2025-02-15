AKP ve İYİ Parti arasında ‘milli irade’ krizi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 04:36

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Dervişoğlu’na yüklendi. Dervişoğlu’nun sözlerini “yakışıksız ve çirkin” olarak niteleyen Çelik, “Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır. İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, ‘Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan’ nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir” ifadelerine yer verdi.

‘VESAYET ODAĞI OLDUNUZ’

Çelik’e sert tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Türk milletinin milli ve manevi ne kadar değeri varsa, pazarlık, siyaset veya seçim malzemesi yapanlara, şehit tabutunu kürsü yapıp konuşanlara, mitinglerde elinde Kuran’ı Kerim sallayanlara, teröristbaşını Meclis’e davet edenlere, depremde enkaz başında bekleyen acılı ailelere ‘kader planında var’ diyenlere söyledik. 22 yıllık iktidarınızda, üniformalı vesayetin yerini, ‘sivil vesayetiniz’ aldı. Önce FETÖ eliyle, ardından 15 Temmuz bahanesiyle ve son olarak, ucube sistemle, vesayet odağı oldunuz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da “Tek rahatsızlığınız, Erdoğan’ın tekrar aday olamamasını açık şekilde vurgulamış olmasıdır” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan parti kurmayları, Dervişoğlu’nun söylemlerinin hem muhalif seçmen hem de AKP seçmeni tarafından karşılık bulduğunu söylüyor. Bu nedenle AKP kanadından hedef alınmaya devam edeceklerini ifade eden partililer, “İYİ Parti’yi geriletmek için siyasi operasyonların da yapılabileceğini vurguluyor.