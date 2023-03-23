AKP ve İYİ Parti İzmir’de ön seçime gidiyor

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:34

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 15:34

İzmir’de, yaklaşan genel seçimler öncesi milletvekilliği aday adaylık başvuru yoğunluğu yaşandı. Son gelen rakamlara göre; CHP 210, AKP 202, MHP ve İYİ Parti’de de yaklaşık 100 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AKP’DEN TEMAYÜL YOKLAMASI

AKP İzmir’de Halkapınar Spor Salonu’nda Cumartesi günü yapılacak temayül yoklamasında (ön seçim) teşkilat mensupları, milletvekili olarak görmek istediği isimleri belirleyecek. Saat 10.00’da başlayacak olan yoklama, saat 16.00’ya kadar sürecek. Edinilen bilgiye göre, AKP Genel Merkezi’nden görevlendirilecek koordinatörler idaresinde gerçekleşecek yoklamada, mevcut milletvekilleri, eski milletvekilleri ve il eski başkanları oylanmayacak. Yoklamada; ilçe başkanları ve yöneticileri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri, büyükşehir ve ilçe meclis üyeleri ile mahalle başkanları oy kullanabilecek. Temayül sonunda oy sandıkları Ankara’ya götürülecek ve genel merkezde açılacak.

18 İLİN ARASINDA İZMİR DE VAR

İYİ Parti, 18 ilde aday belirlemek için sandık kurma kararı aldı. Bu illerin arasında İzmir de bulunuyor. İYİ Parti İzmir’de ön seçim, 25-28 Mart tarihleri arasında aday adayları listelerinin oluşturulması, il başkanlıklarına duyurulması, il başkanlıklarının oy verme tarih/yerlerini belirlemesi ve üyelere duyurmasıyla başlayacak. 1-2 Nisan tarihlerinde yapılacak ön seçimde sayımlar yapıldıktan sonra cinsiyet kotası uygulanmış nihai liste oluşturulacakve Seçim İşleri Başkanlığına gönderilecek. 3-6 Nisan tarihleri arasında listeye giren aday adayları mülakata tabi tutulacak ve 7 Nisan'da sonuçlar genel başkanlığa teslim edilecek. 9 Nisan'da ise listeler Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek.

CHP ve MHP ise ön seçim yapmayacağı, milletvekili adaylarının partinin genel merkezi tarafından belirleneceği öğrenildi.