AKP ve MHP oylarıyla ‘ret’ yılı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü “emekli yılı” ilan etmesine karşın muhalefetin emeklilerle ilgili TBMM Genel Kurulu’na getirdiği çok sayıda önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İktidar milletvekilleri, emeklilerle ilgili önergeleri reddederken muhalefeti “popülist söylemler kullanmakla” suçladı. En düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesiyle ilgili verilen önergelerse daha genel kurula gelemeden Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan döndü.

Erdoğan’ın 2024’ü emekliler yılı ilan etmesinden sadece bir gün sonra Saadet Partisi’nin emekli maaşlarının yetersizliğiyle ilgili sorunları konuşmak üzere Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için verdiği önerge kabul edilmedi. Aynı gün CHP’nin “Emeklilerin maaşlarında yıllar içinde yaşanan kayıp araştırılsın” diye verdiği önerge de Cumhur İttifakı’nca olumsuz karşılandı. İYİ Parti’nin 23 Temmuz’da emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunların araştırılması için verdiği önerge destek bulmadı. DEM Parti’nin 17 Nisan’da, Saadet Partisi’nin de 9 Ekim’de yine emeklilerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin verdiği önergeler iktidar vekillerinden reddedildi.