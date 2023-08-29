AKP ve MHP'den 'yerel seçim' stratejisi: Ana hedef İstanbul ve Ankara

Yayınlanma: 29.08.2023 - 20:30

Güncelleme: 29.08.2023 - 20:30

14 ve 28 Mayıs'ta seçimi önce bitiren Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP'den 'yerel seçim' adımları gelmeye başladı. Bu doğrultuda dün Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren buluşmada ana çerçeveyi yerel seçim sürecinin oluşturduğu belirtildi. İki lider arasında sonraki görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere adayların ve stratejinin belirlenmesi için yerel seçim çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. "Cumhur İttifakı" yönetiminde olmayan belediyelere dair değerlendirmeler yapan Erdoğan'ın bu illerin "Cumhur İttifakı" yönetiminde olan illere göre daha geri planda kaldığını savundu. Erdoğan ayrıca, söz konusu illere yönelik, doğru adayların belirlenmesi adına tüm süreçlerin işletilmesi için çalışmalara başlatılması talimatını da verdi.

MKYK toplantısında AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nin 7 Ekim tarihinde yapılması kararı da alındı. Kongrede parti yönetiminde de geniş çerçevede değişiklik yapılması ve partideki bu yeni yönetimin AKP'yi yerel seçimlere hazırlaması öngörülüyor. Kongreye dair hazırlıkları görüşmek üzere "Strateji ekibi" de Perşembe günü bir toplantı yapacak.

GÖRÜŞMENİN ANA ÇERÇEVESİ YEREL SEÇİMLER

MKYK toplantısının ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret ederek bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. AKP kurmaylarından edinilen bilgiye göre görüşmenin ana çerçevesini de yerel seçimlere dair çalışmalar oluşturdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta sonu Kocatepe'de AKP, CHP, MHP dahil tüm partilere, seçimlere "ayrı ayrı girelim" çağrısı yapmıştı. Pazartesi günü buna yazılı bir açıklama ile yanıt veren Devlet Bahçeli, Akşener'in çağrısının "akıl tutulması" olduğunu ifade ederek, "Ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" demişti.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Akşener'in bu çağrısı da gündeme geldi. Bahçeli'nin ardından önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın da seçimlere, "Cumhur İttifakı" birlikteliği ile gidileceğine dair vurgu yapan bir açıklama yapması bekleniyor. İki liderin görüşmesinde 7 Ekim'deki kongrenin ardından AKP ve MHP'li kurmayların liderlerin görevlendirmesi ile bir araya gelerek, 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi ile ilçelere dair aday belirleme çalışmalarının da başlatılması planlanıyor. Bu konuda AKP ve MHP'nin yanı sıra Cumhur İttifakı ortakları; Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ile ittifaka dışarıdan destek veren DSP ve HÜDAPAR ile de görüşmelerin yapılması bekleniyor.

İTTİFAK YAPILACAK İLLER

AKP'de kendi belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiği çalışmalar da başladı. Aynı şekilde MHP'de de eldeki belediye başkanlarına dair değerlendirme adımları atılıyor.

AKP'de 2019 yerel seçimlerinde ortak aday gösterilen yerlerde neden kaybedildiğine dair analizler de yapıldı. Bu analizler MHP ile de paylaşılacak ve aday belirleme süreçlerinde bu verilerden de faydalanılarak, hangi ilde nasıl bir iş birliği yapılacağı netleştirilecek. Adayların Kasım ayı itibarıyla açıklanmaya başlanması ve Ocak ayı içinde de büyükşehir adaylarının açıklanarak seçim çalışmalarının resmen başlatılması hedefleniyor.

2019 Yerel Seçimleri'nde 30 büyükşehirden Adana, Mersin ve Manisa'da MHP; diğer 27 ilde de AKP aday göstermişti. AKP ve MHP toplamda 51 ilde iş birliği yaparak seçime girmişti. Büyükşehirlerde MHP adaylarının desteklendiği yerlerden sadece Manisa kazanılırken Adana ve Mersin ise kaybedilmişti. AKP içerisinde, Adana'da "MHP yerine AKP adayı gösterilseydi seçimlerin kaybedilmeyeceğine" dair görüş uzun süre tartışıldı. 2024 seçimlerinde Adana'da AKP'nin mi yoksa MHP'nin mi aday çıkaracağı konusu da yine yapılacak görüşmelerde netleştirilecek. Ancak şu anda AKP'deki görüş Manisa dışındaki büyükşehirlerin MHP'ye bırakılmaması yönünde.

İSTANBUL VE ANKARA

Tüm bu yerel seçime dair çalışmalarda Cumhur İttifakı'nın birincil hedefi ise İstanbul ve Ankara'yı alabilmek. İki büyükşehirde de AKP adayını desteklemesine kesin gözüyle bakılan MHP'nin bir isim önermeyeceği ancak Erdoğan'ın isimlere dair Bahçeli'den fikir alacağı belirtiliyor. Ankara için Mansur Yavaş'ın karşısına ülkücü geçmişi olan bir ismin aday yapılması da konuşulanlar arasında.

AKP kurmayları, muhalefetin "dağınık" ve "karmaşık" görüntüsü içerisinde olduğunu belirtirken çalışmalara erken başlamanın seçmene bir güven vereceğini de düşünüyor. Bu nedenle sistematik çalışma yapılmasının önemine vurgu yapan kurmaylar, yeni yıl ile birlikte ekonomide olumlu bir tablonun da ortaya çıkacağını ve bu durumun seçimlere de etki edeceğini savunuyor.