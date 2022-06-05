AKP ve MHP’li üyeler arasında sert tartışma: 'Huzuru bozuyorsun...'

05 Haziran 2022 Pazar, 17:08

Elazığ İl Genel Meclisi Toplantısı'nda gündem maddesi görüşmelerinde MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek ile AKP'li meclis başkanı İbrahim Şerbet arasında söz kesme tartışması yaşandı.

MHP'li Osman Dilek konuşmasının kesilmesine tepki göstermesinin ardından meclis başkanı İbrahim Şerbet'in ‘meclisin huzurunu bozuyorsun' sözlerine MHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

“BİZE AHKAM KESMEYİN”

Sözcü'nün haberine göre, ilçelere yatırım programında herhangi bir mutabakata varılmadığını belirten MHP meclis üyesi Osman Dilek, "Beş gündür toplantı yapıyoruz merkez ilçe ilgili toplantıya ben katıldım ancak orada genel bir mutabakata varılmadı. Bu programa eklediğiniz Kepektaş köyü, Elmapınarı köyü programa alındığı halde yok" dedi.

Dilek, "Biz her ağzımızı açtığımızda birileri cevap vermeye kalkarsa ben konuşmuyorum buyurun devam edin. Tahammül edin dinleyin toplantıya katılan biri olarak görüşlerimizi beyan ediyorum kabul edebilirsiniz, beğenmeye bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Dilek, "Hatta iftira atıyor yalan söylüyor diyebilirsiniz ama dinleyen sonra ne söyleyeceksiniz söyleyin. Sorduğumuz sorulara idare cevap versin” diye konuştu.

Sözünün kesilmesi üzerine MHP'li Dilek, Meclis Başkanı'na tepki gösterdi. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, MHP'li Dilek'e ‘Meclis'in huzurunu bozuyorsun' dedi. Dilek ise, “Sen huzur bozuyorsun söz istedim konuşmamı kesiyorsun yeter artık. Lafım bitsin cevap versin. İstediğiniz gibi kapılı kapılar arkasından toplanıp halledin işinizi sonra burada gelip bize ahkam kesmeyin. Karşınızda çocuk yok, babanızın malı değil burası” diyerek tepki gösterdi.

“YATIRIM PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI”

MHP'li Osman Dilek'e cevap veren AKP'li meclis üyesi Ertuğrul Kar ise şu ifadeleri kullandı:

"Kepektaş ile Elmapınar köyü 2022 özel idare yatırım programında bizim yapmış olduğumuz 105 milyonluk borçlanmayla ilgili iki ay önce gelen meclisteki programdaki değişiklik. Bu o programda çıkarılmamış.

2022'deki borçlanmayla ilgili programda ne Kepektaş var ne de Elmapınar var bunlar 2022 özel idare yatırım programında. Biz özel idare yatırım programında hiçbir değişiklik yapmadık. Onlar yine aynı şekilde programda kalacaktır.

Bütçeyle beraber yapılması sağlanacaktır ancak borçlanmayla ilgili yapılan programlardaki değişikliği tekrar gündeme aldık onlarda değişiklik yapıyoruz. Bahsedilen konuların borçlanmayla ilgili hiçbir alakası yok."