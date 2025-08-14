‘AKP’ye geç, soruşturmadan kurtul’: Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından GÜNDEMAR'ın son anket verileri gündem oldu



Hakkında milyarlarca liralık soruşturma ve dava dosyası iddiaları bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından GÜNDEMAR’ın araştırma verileri gündem oldu.

Söz konusu araştırma kapsamında “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” sorusuna, katılımcıların yüzde 65’i “Hayır, aynı işlemler yapılmazdı” yanıtını verdi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Tamer Bolat’ın üstlendiği GÜNDEMAR Araştırma tarafından 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Gündemi araştırmasında yer alan veriler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından yeniden gündem oldu. Kamuoyunun güncel siyasi gelişmelere ve yargı süreçlerine dair algısını ortaya koyan araştırma, Türkiye genelinde CATI ve CAWI yöntemleriyle, iki bin 256 kişiyle gerçekleştirildi.

VATANDAŞ BELEDİYELER ARASI AYRIMCILIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada yöneltilen “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 65’i “Hayır, aynı işlemler yapılmazdı” yanıtını verdi. Soruya yalnızca dört kişiden biri yani yüzde 22’si “Evet, aynı işlemler yapılırdı” yanıtını verdi.

Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise, AKP seçmenin yalnızca yüzde 47’sinin, yargının AK Partili belediyelere yönelik aynı ölçüde işlem yapacağına inandığını ifade etmesi oldu. Söz konusu veriler AKP seçmenin yarıya yakının yargıya güvensiz olduğunu gösterdi.

Bu konuda muhalefet seçmenleri arasında ise çok daha net bir tutum söz konusu. CHP seçmenin yüzde 86’sı, İYİ Parti seçmeninin yüzde 83’ü, DEM Parti seçmeninin yüzde 72’si AK Parti belediyelerine CHP belediyelerine yapılan işlemlerin yapılmayacağını düşünüyor.