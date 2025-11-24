AKP'ye geçen Bayrampaşa'da atamalar son gaz devam: AKP'li ilçe yöneticisine bir garip görev!

İstanbul Bayrampaşa'da CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yapılan ilk başkanvekili seçimini CHP kazanırken AKP'nin itirazı üzerine yapılan ikinci seçimde AKP’li İbrahim Akın, 26 Ekim'de Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili oldu.

CHP'li meclis üyelerinin baskı ve tehditler sonucu istifa etmesiyle önce meclis çoğunluğunun sonra da yönetimin AKP'ye geçtiği belediyede Başkanvekili Akın, mazbatasını aldıktan sonra tartışmalı kararlara imza atmaya başladı.

AKP TEŞKİLATINDAN ATAMA

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu suçlayarak CHP Grubu'ndan istifa eden meclis üyelerinden Saki Teker ve AKP'li meclis üyeleri Muammer Kütük ve Faruk Layık, daha önce belediyeye "Başkan Yardımcısı" olarak atanmıştı.

Teker ile birlikte CHP'den istifa eden ve belediyenin AKP'ye geçmesinden sonra gülerek verdiği pozla tepki çeken bir diğer eski CHP'li meclis üyesi Ali Karahasanoğlu da "Koordinatör" görevine getirilmişti.

Başkanvekili Akın'ın son olarak, AKP'nin ilçedeki teşkilatında uzun yıllar görev alan Bayrampaşa AKP İlçe Başkan Yardımcısı Ozan Karadeniz'i de belediyede "Koordinatör" görevine getirdiği öğrenildi.

Ancak belediye binasında Karadeniz'e tahsis edilen odada, belediyenin internet sitesindekinin aksine Karadeniz için "Başkan Yardımcısı" yazması dikkat çekti.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAMIŞTI

Mazbatasını aldıktan hemen sonra Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını belediye binasından kaldıran, Mutlu’nun sahiplendiği Bulut adlı kediyi de binadan uzaklaştırmak isteyen Akın'ın, göreve gelirken "Kimse işten çıkarılmayacak" sözlerine karşın belediyede çok sayıda çalışanın işine son verildiği geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştı.