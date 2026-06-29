AKP'ye geçen milletvekili Nimet Özdemir için 'diploma' iddiası: 'Üniversiteyi tanıyan yok'

14 Mayıs 2023 tarihli 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili olarak seçilen Nimet Özdemir, 2024 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye geçmişti.

CHP'den de geçen hafta sessiz sedasız istifa eden Özdemir, 24 Haziran'da yapılan AKP Grup Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile resmen AKP'ye geçti.

SOSYAL MEDYADAN ÇEKİLDİ

Yıllardır AKP'ye karşı hayvan hakları başta olmak üzere birçok alanda sert eleştiriler yönelten tavrıyla bilinen Özdemir, bu eleştirilerini paylaştığı sosyal medya hesabını da açıklama yapmadan kapattı.

DİPLOMASI SAHTE Mİ?

Usule göre TBMM Başkanlığı, milletvekilleri için oluşturulan biyografi sayfasına kendileri müdahale etmemekte, vekillerin yolladıkları CV'leri doğrudan bu sayfada yayınlamakta.

Sözcü'nün haberine göre, Özdemir, Meclis'e gönderdiği özgeçmişinde kendisini 'Conley Üniversitesi" mezunu olarak tanıtırken, ABD merkezli olduğu öne sürülen üniversitenin tamamen 'paravan' şekilde kurulduğu ortaya çıktı.

Üniversitenin Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde denklik olarak kabul görmediği, üniversitede herhangi bir akademisyenin bulunmadığı ve derslerin fiziksel ya da online şekilde uygulanmadan, yalnızca sisteme yüklenen PDF'ler üzerinden ilerlediği öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Özdemir'in diploması geçersiz sayılsa da, yasalara göre milletvekili olabilmek için üniversite mezuniyeti şartı aranmıyor.