AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun eşinin şirketinde üretim ve satış geçen yıla göre düştü: Jantsa'ya teşvik!

Jantsa’nın 30 Haziran 2025 tarihli Faaliyet Raporu’na göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve murahhas üye ise Ercan Çerçioğlu.

Şirketin iştiraki Jmw Jant San. ve Tic. AŞ’de üretim ve satışlar geçen yıla göre düştü. Binek oto ve hafif ticari jantta, geçen yıl 30 Haziran’da 600 bin 803 üretim, 579 bin 113 satış vardı.

Bu yıl 30 Haziran 2025’te üretim 408 bin 824, satış 413 bin 657’ye indi. Raporda, “İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre yüzde 46.96 azalış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla göre yüzde 40 azalış gerçekleşmiştir. İç piyasada binek oto ve hafif ticari oto satışları, araç fiyatlarındaki artışlar, buna bağlı artan vergilerin olumsuz etkileri neden olmuştur” denildi.

GENEL ÜRETİM

Genel olarak ise jant üretimi geçen yıl 30 Haziran’da 937 bin 321’di. Satış da 863 bin 330. Bu yıl 30 Haziran itibariyle ise üretim 731 bin 901, satış ise 688 bin 630 olarak gerçekleşti. Üretim yüzde 28.07, satış ise yüzde 25.37 oranında düştü.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Raporda şimdiye kadar alınan yatırım teşvik belgelerine de yer verildi.

Rapora göre bu teşvikler şöyle:

- Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından şirkete tahsisi yapılan 47 bin m2 alan içinde 1 milyon adet tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılması için 06.04.2022 tarih ve 1045095 ID / 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde yatırım teşvik belgesi alındı. Teşvik belgesi toplamı yapılan ilavelerle 896 milyon 930 bin 239 TL tutarında. Bu teşvik belgesi ile 5. bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılıyor. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsıyor. Belge bitiş süresi 22.06.2026. 2022-2023-2024 yıllarında 575 milyon 471 bin 534 TL, 2025 yılında 22 milyon 421 bin 80 TL olmak üzere toplam 597 milyon 892 bin 614 TL tutarında yatırım yapıldı.

KDV İSTİSNASI, VERGİ İNDİRİMİ

- Şirketin elektrik giderlerinin güneş enerjisinden yararlanılarak karşılanması ve karbon ayak izinin azaltılması amacıyla çeşitli GES projeleri gerçekleştiriliyor. Aydın Umurlu’daki 24.05.2022 tarih 1047152 ID/ 536729 nolu ve 24.05.2023 tarih 1067860 ID/ 553704 nolu ile Aydın Ortaklar fabrikadaki 22.01.2024 tarih 1079886 ID/564051 nolu güneş enerjisi panelleri yatırımı tamamlandı. Elektrik elde edilmeye başlandı. 536729 nolu teşvik gerçekleşen yatırım tutarı 24 milyon 197 bin 960 TL, 553704 nolu teşvik gerçekleşen yatırım tutarı 12 milyon 655 bin 795 TL ve 564051 nolu teşvik gerçekleşen yatırım tutarı 22 milyon 532 bin 477 TL. 4. bölge desteklerinden KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indiriminden yararlanıldı.

- Konya ili Yunak ilçesindeki arazi üzerine yapılması planlanan 10 MW’lik güneş enerjisi yatırımının 6 MW’si bölgedeki dağıtım kapasitesinin yeterli olmamasından dolayı iptal oldu. Kalan 4 MW’lik yatırım ise 2025 yılı içerisinde devreye alınacak. Yapılacak olan yatırım 4. bölge teşviklerinden yararlanacak.

- Tamamlanan Aydın Umurlu fabrika ve Ortaklar fabrika binası üzerine yapılan ve Konya iline yapılacak yatırımlarla toplamda 10,2 MW güneş enerjisi gücüne ulaşılacak.

- 23.02.2024 tarih ve 565168 nolu yeni bir tevsi yatırım teşvik belgesi alındı. Teşvik belgesi 513 milyon 742 bin 336 TL. 2024 yılında 91 milyon 631 bin 715 TL, 2025 yılı içinde 44 milyon 515 bin 977 TL olmak üzere toplam 136 milyon 147 bin 692 TL’lik yatırım gerçekleşti. Bu belge kapsamında Umurlu fabrikasında makine teçhizatların modernizasyonu, robot ve otomasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. 4. bölge desteklerinden KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteğinden yararlanılacak.

- Düzce Çilimli Organize Sanayi Bölgesi’nde Haziran 2018’de 10 bin m2 (5 bin 500 m2 kapalı alanlı) şirkete ön tahsis yapıldı. Arsa ön tahsis bedeli taksitleri yapılmakta olan yatırımlar içinde 7 milyon 124 bin 938 TL. Yatırım tamamlandığında o günkü piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirileceğine karar verilecek. Organize sanayi bölgesinin altyapı işleri devam ediyor.