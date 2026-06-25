AKP'ye geçti, Erdoğan'a 'teşekkür' mesajı yayımladı… Mesut Özarslan: ‘Hizmet siyasetinin bir parçası olarak sorumluluk üstlenmekten…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP'den istifa eden Keşan İl Başkanı Mehmet Özcan'ın AKP'ye katıldığını duyurdu ve rozetlerini taktı.

Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı AKP'ye geçmesiyle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Keçiörenli hemşehrilerim,

Hayatımın ve siyasi mücadelemin her döneminde milletimize hizmet etmeyi, bulunduğum makamların ve taşıdığım unvanların üzerinde tuttum. Bugüne kadar attığım her adımda olduğu gibi bugün aldığımız kararın merkezinde de Keçiören’imiz, Ankara’mız ve aziz milletimiz bulunmaktadır.

Yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler sonucunda, hizmet yolculuğumuza bundan böyle AK Parti çatısı altında devam edeceğiz.

Bu kararı Keçiören’e daha güçlü hizmet etme, ilçemizin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilme ve milletimizin beklentilerine daha geniş imkânlarla cevap verebilme iradesinin sonucu olarak görüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin kalkınması ve milletimizin refahı için ortaya konulan eser ve hizmet siyasetinin bir parçası olarak sorumluluk üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Bizlere güvenen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti teşkilatına ve kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum.

Şunun özellikle bilinmesini isterim:

Bize oy veren ya da vermeyen, geçmişte farklı siyasi tercihlerde bulunan bütün hemşehrilerimiz bizim için aynı derecede kıymetlidir. Bugüne kadar hangi siyasi görüşten olursa olsun hiçbir vatandaşımızı birbirinden ayırmadık; bundan sonra da ayırmayacağız.

Keçiören Belediyesinin kapısı, düşüncesi, hayat tarzı ve siyasi tercihi ne olursa olsun bütün hemşehrilerimize açık olmaya devam edecektir. Çünkü belediye başkanlığı, bütün bir şehrin emanetini taşımaktır.

Geçmişte birlikte yol yürüdüğümüz, emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz; ancak Keçiören’e verdiğimiz sözler, taşıdığımız sorumluluk ve hizmet anlayışımız değişmiyor.

Daha güçlü bir Keçiören, daha yaşanabilir bir Ankara ve daha müreffeh bir Türkiye için; devletimizin bütün kurumlarıyla, teşkilatlarımızla, belediye meclisimizle ve hemşehrilerimizle omuz omuza çalışacağız.

Bizim yönümüz milletimizin gösterdiği yön, gayemiz hizmet, önceliğimiz Keçiören’dir.

Rabbim çıktığımız bu yeni yolda bizleri milletimize karşı mahcup etmesin.

Kararımızın Keçiören’imize, Ankara’mıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."