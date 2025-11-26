AKP'ye yakın gazeteciden 'Bilal Erdoğan' uyarısı: 'İlk seçimden sonra tabela partisi olur’

AKP'nin içerisinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra partinin başına kimin geçeceği konusu tartışılmaya devam ediyor.

Partinin içinden gelen kulislerden edinilen bilgilere göre, partinin genel başkanlığı için ismi geçenler arasında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, damadı Baykar Makina Sanayi sahibi Selçuk Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alıyor.

Kamuoyuna da yansıyan bu tartışmalar sürerken AKP'ye yakın gazeteci Emre Ercis’ten AKP’ye bir ‘uyarı’ geldi.

Ercis, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına Genel Başkan olarak Bilal Erdoğan düşünülüyorsa şimdiden geçmiş olsun. Bilal Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti %5'i geçemez ve ilk seçimden sonra tabela partisi olur."