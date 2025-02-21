AKP yönetimi ve kabinede köklü değişime gidiliyor

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:00

Ana sloganı “Adında AK, ışığında istikbal” olarak belirlenen kongrede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek aday olması nedeniyle, genel başkanlık yarışı olmayacak. Kongre hazırlıklarında sona gelinirken gözler Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra değişeceğine işaret ettiği parti yönetimi ve kabineye çevrildi.

İl ve ilçe kongrelerinde köklü değişime giden Erdoğan’ın A takımı olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve partinin ana karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) da yüzde 50’nin üzerinde değişim bekleniyor. Kabine revizyonu ise kongre sonrasına bırakılacak. Erdoğan’ın yeni A takımının AKP’nin 2028 seçim kadrosunu olacağı da kulislerde konuşuluyor. Değişikliklerin Erdoğan’ın “yenilenme” ve “enerji değişimi” çağrılarına yönelik yapılacağı ifade ediliyor. ‘Metal yorgunluk’ tespit edilen isimlerin yerini gençlere bırakacağını kaydeden parti kaynakları, Erdoğan’ın enerjisini tüketmemiş olanlarla yola devam etmek istediğini kaydediyor.

ZORLU’YA GÖREV VERİLECEK

Kabinede en az 5 bakanın değişmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun görevden affının isteneceği belirtiliyor. Erdoğan’ın seçmen şikayetlerini göz önünde bulunduracağı da belirtilirken Erdoğan’ın İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Ankara milletvekili Kürşad Zorlu’ya yeni kabinede görev vereceği ifade ediliyor. Öte yandan bazı kurmaylar da “Sürpriz isimler gidebilir” yorumunu yapıyor.

