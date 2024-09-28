AKP’de ‘Erdoğan iyi çevresi kötü’ ezberinin bozulduğunun kaygısı yaşanıyor

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Artan enflasyon, halkın geçinenemesi, bazı partililerin “lüks ve şatafat içindeki görüntüleri” nedeniyle AKP’de “Artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan güven de zedeleniyor” görüşü dillendirilmeye başlandı.

Önceki yıllarda yaşanan tüm sorunlara karşılık halkta “Erdoğan iyi, çevresi kötü” algısının olduğunu ancak son günlerde bu algının giderek “Erdoğan halktan uzaklaşıyor” yönünde değişiklik göstermeye başladığı vurgulanıyor. AKP’de, “Halkta son zamanlarda ‘Zengin daha zengin fakir ise gittikçe daha da fakirleşiyor’ tepkisi gelişiyor. Sahaya inildiğinde halktan ‘Siz lüks içinde yaşarken biz eve nasıl ekmek götüreceğimizi, kiramızı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz’ eleştirilerini duyuyoruz. Sadece ekonomide değil sağlık ve eğitim sistemindeki sorunlar da sokakta karşımıza çıkıyor. Emekliler, ‘Neden bizi açlığa terk ettiniz’ diyor mesela. Bununla birlikte Polat çiftinin davası, bazı partililerimizin özensiz davranışı, saatlerle, araçlarla, yedikleri ve içtikleriyle gündeme gelmesi, halkta büyük tepki topluyor” değerlendirmesi yapılıyor. Bu sorunları ve benzerlerini çeşitli toplantılarda Erdoğan’a da anlattıklarını vurgulayan partililer, şu görüşü paylaşıyor: “Her zaman cumhurbaşkanımızın oyu, partinin aldığı oydan yüksek. Ancak son zamanlarda halktaki ‘Cumhurbaşkanı iyi, çevresi kötü’ algısının, ‘Bu yaşanan sıkıntılardan Cumhurbaşkanı da sorumlu. Vatandaştan tasarruf yapılması isteniyor ancak başta partisi olmak üzere iktidardakiler tasarruf yapmıyor. Kötü ekonominin faturası hep vatandaşa yükleniyor. Cumhurbaşkanımız bunları görüyor. Ancak değişen bir şey olmuyor’ şekline evrilmesi sıkıntı. Bu durum 2028’de partiye yenilgiyi getirebilir.”