AKP'de Erdoğan'a 'liste' itirazı: Seçimde yaşanacak riskleri üstlenmek istemiyorum

Yayınlanma: 11.04.2023 - 01:33

Güncelleme: 11.04.2023 - 02:05

AKP'den milletvekili adayı gösterilen isimler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. 'Ortak liste'den umduğunu bulamayan AKP'de ittifak krizinin yanı sıra parti içerisinden de çatlak sesler çıkmaya başladı.

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ordu'nun aday listesine itiraz etti.

Tomakin'in paylaşımları şu şekilde:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."