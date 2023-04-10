AKP'de 'liste' istifası: Erdoğan'a bir gün önce çağrı yapmıştı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:52

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:53

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini tamamladı. Partiler, aday listelerine son şeklini vererek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi.

İttifaklarda liste tartışmaları sürerken; AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, milletvekili listesine tepki olarak 4.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"AT İZİNİN İT İZİNE KARIŞTIĞI..."

Binicioğlu yaptığı açıklamada, "At izinin it izine karıştığı, hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı bu çetin zamanda Reis’imizin samimiyetine inanarak dua eden her bir kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Binicioğlu, istifasından bir gün önce sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım, milletvekili adaylarımız Ordu’dan olsun istiyoruz. Teşkilata sorulsun istiyoruz. Şimdi iki tane il dışı isim söyleniyor. Bunun örneğini geçen seçimde yaşadık. ’Gece saat 02.30’da aday olduğumu öğrendim’ diyenler, kendi şahsi oyu yüzde 1 bile olamaz. Size olan sevgimiz, davaya olan bağlılığımız asla değişmez. Vekil adaylarımız Ordulu ve Ordu’nun sorunlarını bilenler olsun” çağrısında bulunmuştu.