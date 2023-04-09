AKP, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez aday göstermedi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 19:10

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 19:35

Daha önce AKP'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. AKP'nin Şanlıurfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.

AKP'nin Şanlıurfa listesinde şu isimler yer aldı: