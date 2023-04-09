AKP, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez aday göstermedi

AKP'den daha önce 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinde de listeye giremedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 19:10
AKP, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez aday göstermedi
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Daha önce AKP'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. AKP'nin Şanlıurfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.

AKP'nin Şanlıurfa listesinde şu isimler yer aldı:

  1. Bekir Bozdağ
  2. Abdülkadir Emin Önen
  3. Abdürrahim Dusak
  4. Mehmet Ali Cevheri
  5. Cevahir Asuman Yazmacı
  6. İbrahim Eyyüpoğlu
  7. Hikmet Başak
  8. Mehmet Faruk Pınarbaşı
  9. Mahmut Kaçar
  10. Nihat Kılıç
  11. Emre Karaçizmeli
  12. Mehmet İlhami Günbegi
  13. Abdullah Aksak
  14. Abdürrahim Toru

İbrahim Tatlıses Seçim 14 Mayıs AKP

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