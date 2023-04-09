AKP, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez aday göstermedi
AKP'den daha önce 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinde de listeye giremedi.
Daha önce AKP'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. AKP'nin Şanlıurfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.
AKP'nin Şanlıurfa listesinde şu isimler yer aldı:
- Bekir Bozdağ
- Abdülkadir Emin Önen
- Abdürrahim Dusak
- Mehmet Ali Cevheri
- Cevahir Asuman Yazmacı
- İbrahim Eyyüpoğlu
- Hikmet Başak
- Mehmet Faruk Pınarbaşı
- Mahmut Kaçar
- Nihat Kılıç
- Emre Karaçizmeli
- Mehmet İlhami Günbegi
- Abdullah Aksak
- Abdürrahim Toru
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- AKP'nin listesi belli oldu
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan