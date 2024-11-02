AKP'de kongre hazırlığı: Tarih belli oldu

AKP 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

AKP'de kongre hazırlığı: Tarih belli oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 18:55

3 Eylül'de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.


Etiketler: #AKP #takvim #kongre

İlgili Haberler

Özgür Özel'i hedef alan AKP'li Ömer Çelik'e Deniz Yücel'den tepki: 'Erdoğan'ı ve kadrosunu o kadar incitmiş ki...'

Özgür Özel'i hedef alan AKP'li Ömer Çelik'e Deniz Yücel'den tepki: 'Erdoğan'ı ve kadrosunu o kadar incitmiş ki...'
AKP'de 'Ahmet Özer' çatlağı... Orhan Miroğlu: Çözüm istemeyenler fil gibi dalmayı başardılar

AKP'de 'Ahmet Özer' çatlağı... Orhan Miroğlu: Çözüm istemeyenler fil gibi dalmayı başardılar
AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sen ahmaksın, hakaretse dava aç

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sen ahmaksın, hakaretse dava aç
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler