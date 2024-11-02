AKP'de kongre hazırlığı: Tarih belli oldu

Yayınlanma: 02.11.2024 - 18:55

Güncelleme: 02.11.2024 - 18:55

3 Eylül'de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.