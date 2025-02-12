AKP'de kongreye geri sayım: Partinin yeni sloganı belli oldu
AKP'nin 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Kongresi için çalışmalarına devam eden AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongrenin ana sloganını "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirledi.
AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, partinin 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Kongresi için çalışmalarına devam ediyor.
İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, kongre için AKP'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganının anlam ve bütünlüğünün devamlılığına ve partinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla uyumlu olması iddiasıyla yeni bir slogan da bulundu.
Kongre hazırlıkları kapsamında birkaç ajanstan sunumlar alındığı, yeni reklam filmi ve yeni şarkı için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
8. Olağan Kongresi'nin sloganının "Adında AK, ışığında istikbal" olması kararlaştırıldı.
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