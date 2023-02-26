AKP'de seçim hazırlığı: Erdoğan önümüzdeki hafta ilan edebilir

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 10:02

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 10:09

Geçen çarşamba günü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 7 saat süren toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, AKP’de liste hazırlıkları başladı. Bu kapsamda, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın yer aldığı ekip, bir süredir milletvekilleri listelerinin oluşturulması için çalışmalar yapıyordu. Erdoğan’ın söz konusu ekiple bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiği belirtiliyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

AKP’de şimdiye kadar 12 il başkanı istifa ederken, geriye kalan 18 il başkanının ise, Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladıktan sonra istifa süreçlerinin devam edeceği aktarıldı. Toplantıda, 3 dönemliklerle ilgili henüz bir karara varılmadığı ifade edildi.

Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerle ilgili olarak önümüzdeki hafta çarşamba günü AKP grup toplantısında açıklama yapması bekleniyor.