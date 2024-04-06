AKP'den CHP'ye geçen Dinar Belediyesi'nin borcu binaya asıldı: Kasada 642 bin borç 125 milyon!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:45

Güncelleme: 06.04.2024 - 16:47

Afyonkarahisar'daki Dinar Belediyesi'nin yönetiminin seçimin ardından AKP'den CHP'ye geçmesi sonucu bütçesi ortaya çıktı. 47 bin nüfuslu ilçenin belediyesinde 125 milyon lirayı aşan borç bulunması tepkilere neden oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Veysel Topçu bin 449 oy farkla AKP'nin adayı Nihat Sarı'ya karşı zafer elde etmişti. Topçu'nun seçilmesinin ardından ilk icraati belediyenin borcunu binaya asmak oldu.

BELEDİYE BİNASINA "BORÇLARIMIZ" LİSTESİ ASILDI

Afyon Postası'nın aktardığına göre, Dinar Belediyesi'nin duvarına asılan listede belediyenin kasasındaki toplam varlık ve borçlar bulundu. Belediyenin borçları arasında vergi borçları, işçi SSK primleri, esnafa ödenmeyen borçlar ve personel maaşları gibi borçlar yer aldı.

Belediye kasasındaki toplam varlığın ise 642 bin TL olarak görülür iken borcun 125 milyon TL olması tepkilere neden oldu.

"ÜLKEYİ DE BERABERİNDE GÖTÜRDÜNÜZ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan listeyi paylaşarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özkan şu ifadeleri kullandı:

"AKP'den aldığımız Afyon Dinar Belediyesi'nin borcu: 126 milyon TL!

Çürüyen her şey düşer demiştim. Çürüdünüz ve düştünüz. Ülkeyi de ve ülkeyi de beraberinde götürdünüz. Allah’tan korkmuyor musunuz? Bu halktan utanmıyor musunuz?"