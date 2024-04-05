Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:06
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Dinar’ın Tatarlı Beldesi’nde meydana geldi. Sürücü Ü.B. idaresindeki patpat karşıdan karşıya geçmek isteyen bir şahsa çarptı. Kazada yaya Ş.A., yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Jandarma yol güvenliğini alırken yaralı şahıs Ş.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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