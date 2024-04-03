Burcu Köksal, mazbatasını aldı: 'Afyonkarahisarımın 74 yıllık hasreti sona erdi'
31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını aldı. Köksal, "Afyonkarahisarımın 74 yıllık hasreti sona erdi, baharı getirdik" dedi.
CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını aldı.
31 Mart yerel seçimlerde CHP’nin adayı olan Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 50,79’unu alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
"BAHAR GELDİ"
Mazbatasını alan Köksal, bu anları X hesabından paylaştı. Köksal’ın açıklaması şöyle:
''Afyonkarahisar’ımın 74 yıllık hasreti sona erdi, baharı getirdik. Bana bu gururu yaşatan tüm Afyonkarahisar’a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin emanetini, verilen mazbata ile teslim aldık. En büyük sermayemiz birliğimiz ve çalışma irademiz olacaktır. Çalışacağız, üreteceğiz ve hakça paylaşacağız.''
Afyonkarahisar’ımın 74 yıllık hasreti sona erdi,— BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) April 3, 2024
Baharı getirdik.
Bana bu gururu yaşatan tüm Afyonkarahisar’a teşekkür ediyorum.
Hemşehrilerimizin emanetini, verilen mazbata ile teslim aldık.
En büyük sermayemiz birliğimiz ve çalışma irademiz olacaktır.
Çalışacağız,… pic.twitter.com/gdpFCx1cp1
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