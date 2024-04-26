AKP’den gazetemize ve Gezen’e dava: Suçlamalara tepki gösteren yazarımız, ‘İktidarın artık son çırpınışları’ dedi

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Davaya gerekçe olarak Gezen’in gazetemizdeki 12 Mart tarihli köşesinde kullandığı “Ey AKP bu halkı Allah’la kandırdınız, yalanla kandırdınız, rüşvetle kandırdınız. Bu kadar kötülüğü şu kısacık hayata nasıl sığdırdınız yahu” ifadeleri gösterildi. Yazıdaki “Allah’la, rüşvetle, yalanla kandırdınız” ifadelerinin kişilik hakları ihlali olduğu ve partiyi yıpratmak amacıyla kaleme alındığı belirtildi.



Davaya tepki gösteren Gezen, “Hem para kazanmama engel olup hem benden para istiyorlar. Ben ne gibi bir iftira atmışım? Diyorum ki ‘Allahla kandırdınız’. Cami avlularında miting yapmadılar mı? Kuranıkerim ile miting meydanlarına çıkmadılar mı? ‘Rüşvet’ diyorum. Makarna, kömür dağıtmadılar mı? ‘Yalanla’ diyorum” dedi. Gezen, “Cumhuriyet gazetesi 12 sayfa çıkıyor. Onların yalanlarını anlatsam gazetenin tüm sayfalarının bana ayrılması gerekir. Cumhuriyet gazetesinin etkisinin çok büyük olduğunu biliyorlar ve ürküyorlar. Ancak artık son çırpınışları. Beni bu dava sebebiyle mahkemeye çağırırlarsa bunların hepsini hâkime de söylerim” ifadelerini kullandı.

“Bir gün AKP Başbakanı adına beni Hüseyin Çelik aradı, ‘Sayın başbakanımız Erdoğan’ın yemeği var sizi davet ediyor’ dedi. Ben de ‘Teşekkürler karnım tok’ dedim” ifadelerini kullanan Gezen, o günden beri kendisi hakkında açılan davaların haddi hesabı olmadığını, 4.5 yıl hapsinin istendiğini, yurtdışı yasağı konduğunu, uyduruk sebeplerle dört okulunun kapatıldığını aktardı.



