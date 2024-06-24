AKP'den 'harç pulu zammı' iddialarına açıklama

Yayınlanma: 24.06.2024 - 20:05

Güncelleme: 24.06.2024 - 20:08

AKP Sözcüsü Çelik, genel merkezde devam eden MYK toplantısı sırasında açıklamada bulundu.

Çelik, ‘’İç politikada ve dış politika da bir sürü gündem maddesi var. Hassasiyetle takip ediyoruz. Tabi Suriye’nin kuzeyindeki aktiviteleri, bir takım terörist faaliyetleri çok yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Burada Suriye PKK’sı olan PYD-YPG unsurlarının bir yerel seçim gerçekleştirme arayışı vardı. Buna biz şiddetle karşı çıkmıştık. Halen de ertelenen bu yerel seçimin tekrar gerçekleştirilmesi yönünde çeşitli arayışlar olduğunu görüyoruz. Bunlara karşı sert ve net tutumumuzu sürdüreceğimizi ifade etmek isterim.

Burada ‘DEAŞ ile mücadele’ bahanesi adı altında bir terör örgütünün orada yaptığı faaliyetleri dünyaya ‘demokrasi’ diye pazarlaması hiçbir şekilde kabul edilemez. Burada bir seçim faaliyeti, PKK’nın güdümündeki, bir terör örgütünün güdümündeki bir seçim faaliyeti esasında ‘teröristan’ kurulması anlamına gelir. Bu bir seçim de değildir zaten.

Orada bir terör devletçiği kurmak için, bir ‘teröristan’ meydana getirmek için sadece bir yöntemin istismar edilmesidir. Buna hiçbir şekilde göz yumulmayacağını ifade etmek isterim. Bu, bölgede daha büyük kaosa sebep olabilecek, daha büyük etnik çatışmalara, mezhep çatışmalarına yol açabilecek aynı zamanda da Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğini tehdit eden bir gelişme olarak değerlendirilecektir ve buna anında cevap verilecektir” dedi.

‘AÇIKLAMALARIN ÇOĞU SPEKÜLATİFTİR’

Çelik, MYK gündemine ilişkin, “Bugün 2 tane genel başkan yardımcılığımızın sunumları var. Bir tanesi ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız sunum yapacak. Diğeri de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız kapsamlı bir sunum yapacak. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizle bir araya gelerek ekonomi gündemini değerlendirmişti, onunla ilgili bilgi verecekler. Tabi Orta Vadeli Program kapsamında vergi adaletinin sağlanması için çeşitli konular görüşülüyor. Burada şunu söylemek isterim ki çeşitli şekillerde sosyal medyaya ya da başka yerlere sızan ‘işte şuraya da vergi gelecek, buraya da vergi gelecek’ gibisinden açıklamaların çoğu spekülatiftir. Bunlar vatandaşımıza yük getirmek için değil, herhangi bir şekilde vergi adaletsizliğinin söz konusu olduğu yerlerde vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır. Tabi bir taslak söz konusu olduğunda bir taslakta uygun görülen uygun görülmeyen her şey o taslağa yazılır ama son kararı siyasi irade verir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde resmi olarak açıklanmamış bu tip spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğine belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN’IN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARINDAN MEMNUNİYET DUYDUK

Çelik, Filistin ve Gazze konusunun herkesin birinci dereceden gündemi olduğuna değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda yaptığı saldırılarla soykırımda yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyor Netanyahu yönetimi. Artık bütün dünyada ister çekimser cümleler kursunlar ister daha pasifist davransınlar herkesin bildiği şey şu; bunlar Netanyahu ve ekibi insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza atan bir yapıdır. Bu çerçevede baktığımızda Uluslararası Adalet Divanı’nın, Birleşmiş Milletler’in (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ortaya koyduğu tavrın etkisiz kalması dünya sistemi açısından büyük bir yırtılmaya, büyük bir çöküşe işaret etmektedir. En son İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin çok vahim boyutlara ulaştığı görüldü. Tabi İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya gibi Ermenistan da Filistin devletini tanıma kararı aldı. Bundan da memnuniyet duyduk. Ama şimdi çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Herkesin bildiği şey şu; Netanyahu ve ekibi artık biraz da kendi kişisel ikballerini garantiye almak için bu soykırım siyasetini yürütmektedir ve başlarına gelebilecek hukuki yüzleşmeden kurtulabilmek için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun yeni bir aşaması olarak savaşın Lübnan’a sıçratılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Baştan beri zaten bunu ifade ediyorduk; Savaşın bir bölge savaşına dönüştürülmesi ihtimalinin çok daha büyük acılara yol açacağını ifade ediyorduk."

‘TEMMUZ AYININ BAŞINDA BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Çelik, AKP’nin pazar günü başlaması beklenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin ise, “Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız; biliyorsunuz temmuz ayının başında belediye başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirece