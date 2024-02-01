AKP’den ihraç aday
2014 yılında belediye başkanı seçilen ve 2019 yerel seçimlerinde Selçuk Belediyesi’nden aday gösterilmediği için parti aleyhine çalıştığı belirtilerek kesin ihraç istemiyle disipline gönderilen AKP’li eski başkanı Zeynel Bakıcı, tekrar aday gösterildi. AKP ilçe başkanlığında ‘İhraç etmek istediğimiz kişiyi tekrar aday gösterdik. Bize ihanet eden kişiyi aday gösterdiniz. Kazanmamız imkânsız’ diyerek tepki geldi.
30 Mart 2014 yerel seçimlerde CHP karşısında 16 oy farkla zaferini ilan eden Selçuk Belediye Başkanı Dr. Zeynel Bakıcı, 2024 yerel seçimler için aday başvurusu yapmamasına rağmen tekrar aday gösterildi.
2019 yılında Selçuk İlçe Başkanlığı yerel seçimde parti aleyhine çalıştığı ve CHP’nin adayına açık destek verdiği iddiasıyla eski Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, disipline gönderilmişti. Ancak dönemin AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise dosyayı işleme koymamıştı.
"KARARDAN VAZGEÇİN"
Bakıcı'nın adaylığının ilan edilmesi ardından Selçuk İlçe Başkanlığı'nda tartışmalar başladı. İl başkanlığına bir yazı gönderen partililer, "Zeynel Hoca, bir önceki seçimde açık ve net olarak bazı partililer tarafından CHP'nin kazanması için çalışmıştır. Belgelerle ispatlanmış ve disipline gönderilmiştir. Şimdi tekrar aday gösterilmesi AKP'nin Selçuk'ta kaybetmesine neden olacaktır. Bu karardan acilen vazgeçin" denildi.
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