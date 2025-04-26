AKP'den ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık'tan 'Murat Ongun' tepkisi: 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 26.04.2025 - 17:54

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İBB'ye yönelik başlatılan ikinci operasyonda çok sayıda İBB üst düzey yöneticisiyle beraber İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocabıyık şunları söyledi:

''Yıllar önce bir terbiyesiz Tayyip Erdoğan’ın eşine bir laf etti diye adamı parçalayacaktık. Şimdi ne oluyor? küçücük çocukların önünde anaları babaları alınıp götürülüyor. Sizde hiç mi insanlıktan bir eser kalmadı? O çocuklar bu travmaları ömürleri boyunca taşıyacak. Murat Ongun’un karısına ve çocuklarına yapılan 28 Şubat’ta ne Tayyip Erdoğan’ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna çocuğuna yapıldı.

Ey zulmedenler, siz insanlığımızı, kültürümüzü, maneviyatımızı, irfanımızı, ihlasımızı ayakta tutan tüm sütunları bir bir kesiyorsunuz.

İnşallah bir çöküntünün altında kalmayız. Bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum hala. Onun için bu çok yanlış işlerden bir an önce vazgeçmelerini ümit ediyorum.''

Yıllar önce bir terbiyesiz Tayyip Erdoğan’ın eşine bir laf etti diye adamı parçalayacaktık. Şimdi ne oluyor? küçücük çocukların önünde anaları babaları alınıp götürülüyor. Sizde hiç mi insanlıktan bir eser kalmadı? O çocuklar bu travmaları ömürleri boyunca taşıyacak. Murat… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) April 26, 2025

İMAMOĞLU TEPKİSİ NEDENİYLE AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan operasyona tepki göstererek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle ihraç edilmişti.