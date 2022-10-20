AKP’den istifa eden Fakıbaba, TBMM’nin internet sitesi kayıtlarına “bağımsız milletvekili” olarak geçti

20 Ekim 2022 Perşembe, 20:53

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba; "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

RTÜK ÜYELİĞİ TARTIŞMASI

Fakıbaba'nın istifası sonrasında TBMM Başkanlığı, Fakıbaba’nın kaydını “bağımsız milletvekili” olarak düzeltti. Ancak boşalan RTÜK üyeliği nedeniyle TBMM’deki grupların sandalye dağılımı değişikliğinin yeniden İYİ parti lehinde durum yarattığı tartışması da gün içerisinde gündeme geldi.

TBMM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI: DİVAN TOPLANTISI 6 GÜN SONRA

Bu nedenle TBMM Başkanlığı’ndan akşam saatlerinde açıklama yapılarak İçtüzük uyarınca “Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifasının” görüşülmesi için TBMM Başkanlık Divanı’nın 6 gün sonra toplanacağı bildirildi. TBMM Başkanlığı açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın mensubu olduğu siyasi partiden ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 20.10.2022 tarihinde sunulmuş olup, söz konusu dilekçe üzerine gerekli işlemler aynı tarihte, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda, Başkanlığımız tarafından yerine getirilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen milletvekillinin milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak ise TBMM Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü’nün 136’ncı maddesi uyarınca 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplantıya çağırılmıştır. Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler Başkanlığımızca 6112 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.”

İÇTÜZÜK 7 GÜNLÜK SÜREYE İŞARET EDİYOR

Bir milletvekilinin partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurması üzerine milletvekilinin dilekçesinin TBMM Başkanlığı’na ulaşması durumunda öncelikle imza kontrolü yapılıyor. Parti üyeliğinden ayrılma işlemi çok daha hızlı olarak TBMM milletvekili dağılımında işleniyor. Ancak milletvekilliğinden istifa için bu kişinin bu kararı almasında herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığı da araştırılıyor, vekilin kendisi ile görüşülüyor teyit edildikten sonra istifa kararı Başkanlık Divanı kararı sonrasında TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunuluyor. TBMM İçtüzüğü’nün 136’ncı maddesine göre; “TBMM üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca görüşmesiz” karar veriliyor.

Fakıbaba’nın istifası, TBMM’nin internet sitesine uzun süre yansıtılmadı. Fakıbaba, sitede; gün boyunca AKP milletvekilleri listesinde kaldı.

NE OLMUŞTU?

Fakıbaba, istifasını şu açıklama ile duyurdu:

“2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur”