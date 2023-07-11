AKP'den komisyonlarda Saadet'e karşı önlem: Üye sayısını artırdı!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 20:28

Güncelleme: 11.07.2023 - 20:28

Meclis’in altıncı siyasi parti grubu olarak Saadet Partisi grubunun kurulması üzerine milletvekili sandalye sayısına göre belirlenen Meclis ihtisas komisyonlarının üye sayıları değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu gibi bazı kritik komisyonlarda AKP’nin üyeliklerinin Saadet’e geçmesi gerekiyordu. Ancak AKP, Meclis Başkanlığı'na sunduğu iç tüzükte değişiklik önergesiyle Plan Bütçe Komisyonu dahil bazı komisyonların üye sayılarını 1 arttırdı. Böylece AKP, komisyonlarda hiç üye kaybetmemiş oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonların işleyişinin aksamamasını değişikliğe gerekçe olarak gösterdi.

Komisyon üyelerinin Meclis’teki sandalye sayısına göre iç tüzükle belirlendiğini hatırlatan Saadet Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis çoğunluğu gücüne dayanarak iç tüzüğe aykırı bir öneri sunduğunu dile getirdi. Kaya, "AKP’nin komisyonlarda temsilinde 263 milletvekili sayısını görüyoruz. Komisyonlardaki üye sayısını belirlerken Meclis Başkanını dahil ediyorsunuz. Ama Meclis Başkanlık Divanı'nı belirlerken Meclis Başkanı’nı bundan azade tutuyorsunuz. Bu iç tüzüğe aykırı. İşinize geldiği zaman Meclis Başkanı'nı dahil ediyorsunuz, gelmediği zaman etmiyorsunuz” dedi.

AKP’nin komisyon üye sayısının artmasına ilişkin önerisine İYİ Parti, CHP, Yeşil Sol Parti grup başkanvekilleri de itiraz etti.