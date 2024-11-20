AKP'den muhalefete 'etki ajanlığı' ziyareti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede yargı paketi teklifinden çıkarılan "etki ajanlığı" düzenlemesi ele alınacak.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelecek.
Görüşmede daha önce yargı paketi teklifinden çıkarılan "etki ajanlığı" düzenlemesi ele alınacak.
Kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’ndaki casusluk suçunun kapsamını genişleten düzenleme geri çekilmişti.
Etiketler: #Özlem zengin #etki ajanlığı
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