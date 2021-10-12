AKP'den 'siyasi cinayetler' açıklaması
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle gündeme gelen 'siyasi cinayetler' tartışması hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” demişti.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten bu sözlere açıklama geldi.
Çelik, "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır" ifadelerini kullandı.
Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şöyle devam etti:
"CHP Genel Başkanının “belli kişileri öldürmek”ten ve “siyasi cinayetler”den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez."
CHP Genel Başkanının “belli kişileri öldürmek”ten ve “siyasi cinayetler”den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 12, 2021
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