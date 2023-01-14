AKP'den 'yeni sayfa' şartı: HDP demokratik dil kullanmalı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:19

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:19

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, "AK Parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk. Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin ise "Henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez" yorumu yaptı.

HDP AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, HDP'ye kapatma davasına ilişkin görüşünü de "Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk. Vatandaşlarımızı esas alarak konuşuyoruz" diyerek ifade etti.



AKP Genel Başkanvekili, HDP'ye "yeni bir sayfa"nın hangi durumda açılabileceği yönündeki soru üzerineyse "Temel koşulu HDP'nin dağla, silahla arasına mesafe koyması. Hem Türkiye demokrasisine faydası olur. Bakıyorsunuz bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı çıkıyor. Parlamentodaki bir partiyi gayrimeşru haline getiren bunlardır. HDP demokratik dil kullanmalı" yanıtını verdi.



