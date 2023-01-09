Selahattin Demirtaş'tan altılı masaya eleştiri: Tarikat partileriyle görüşüyorlar, HDP'ye 3 maymunu oynuyorlar

Yayınlanma: 09.01.2023 - 22:31

Güncelleme: 09.01.2023 - 22:31

6 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, altı muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masayı eleştirdi.

HDP'nin bir buçuk yıldır "belki de yüzden fazla kez Altılı Masa'ya çağrı yaptı" hatırlatmasını yapan Demirtaş, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ise "Acaba altılı masa, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı?" ifadesini kullandı.

Demirtaş, Halk TV'den Şirin Payzın'ın "Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarması, cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakır şeklinde bir görüş var. Bu durumda risk büyüyor, muhalefet için. HDP'nin aday çıkarması çok tehlikeli bir strateji değil mi?" sorusunu yanıtladı.

"BENCE SORUN BUDUR VE ÇÖZÜMÜ DE BELLİDİR"



Verdiği yanıtta Altılı Masa'yı eleştiren Demirtaş, ortak adaydan HDP'nin değil, altılı masanın kaçındığını söyledi. HDP'nin çağrısına sessiz kalındığını söyleyen Demirtaş, altılı masanın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair bir açıklama yapılmadığına da vurgu yaptı.

Demirtaş, ortak adaydan kaçanın altılı masa olduğunu belirterek "TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir" sözlerine yer verdi.

Payzın'ın soruları ve Demirtaş'ın cevapları şu şekilde;

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarması, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura bırakır." şeklinde bir görüş var. Bu durumda risk büyüyor muhalefet için. Aday çıkarmak çok tehlikeli bir strateji değil mi?

Soruyu biraz da empati yapmak açısından şöyle soralım:

Emek Özgürlük İttifakı kendi adayını açıklama kararı almışken Altılı Masanın ayrı aday çıkarması seçimi ikinci tura bırakmaz mı? Acaba altılı masa, Emek Özgürlük İttifakının adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı? Sadece empati yapılsın diye soruyorum bu soruları, yoksa resmi bir öneri amacıyla değil.



HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez altılı masaya çağrı yaptı. “Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım” dedi. Peki altılı masadan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır.





Altılı masanın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır.





Altılı masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.





HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masa'dır. TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir.

"ALTILI MASANIN LİDERLERİNE ÇAĞRI YAPIYORUM"

HDP'nin talebi atla deve değil, demokrasi ve barış istiyor HDP. Ben buradan Altılı Masa'nın tüm liderlerine çağrı yapıyorum: Hukuksuz bir şekilde kapatma tehdidiyle karşı karşıya olan HDP'yi ziyaret etmeli, demokrasi adına dayanışmanızı sunmaktan çekinmemelisiniz. HDP Genel Merkezi tüm misafirlerini saygıyla, büyük bir misafirperverlikle karşılayacaktır. İşte sadece bu bile diyalog, müzakere iş birliği için bir zemin yaratabilir.



Zaten HDP yetkilileri tüm açıklamalarında, kapılarının açık olduğunu belirtiyorlar. Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın? Kapıyı söküp altılı masaya mı götürsün?

"HDP MÜZAKERE VE İŞ BİRLİĞİ İSTİYOR"