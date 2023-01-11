Uzmanlar HDP'nin 'aday' çıkışını değerlendirdi: '6'lı masa, İYİ Parti’ye rağmen temas kurabilir'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

HDP’nin gelecek seçimlere kendi adayıyla katılacağını açıklaması siyasette dengeleri değiştirdi. Muhalefet kanadının seçim sürecine nasıl bir kampanyayla devam edeceği ve olası adaylara yönelik merak da arttı. Siyaset bilimciler, HDP’nin güçlü bir şekilde “Ben de buradayım” dediğini belirtirken muhalefet kanadından da sürece ilişkin yorumlar gecikmedi.

Cumhuriyet’e konuşan Siyaset bilimci Suat Özçelebi, “Bu çıkışı 6’lı masanın bileşenlerinin HDP’ye yönelik hukuksuz adımlara karşı kayıtsız kalmasına yönelik HDP kanadının tepkisi olarak okumak mümkün” şeklinde değerlendirdi. Özçelebi şunları söyledi: “HDP’nin hamlesi seçimin özellikle ilk turda sonuçlanması için hem muhalefet hem de iktidar açısından HDP’nin anahtar parti olduğunu net bir biçimde hatırlattı. İYİ Parti, HDP ile görüşmeme tutumunu değiştirmese bile 6’lı masanın diğer bileşenleri HDP konusunda adım atmaktan çekinmeyeceklerdir.”

"İMRALI GÜNDEME GELEBİLİR"

Cumhur İttifakı’nın seçimlerde HDP’nin kendi adayıyla çıkmasından memnun olabileceğini belirten Özçelebi “Cumhur İttifakı, partinin kapatılma ve yargı süreçlerini yeniden değerlendirecek. Cumhur İttifakı’nın bu konuda ‘pazarlık’ seçeneklerini dillendirmesi önemli ipuçları sunuyor. Bu seçenekler HDP’de bir karşılık yaratmazsa yeniden İmralı dahil bazı görüşmelerin gündeme taşınması mümkün. HDP’nin kapatılıp kapatılmaması da bu hesapların bir parçası olacaktır” dedi.

HDP’nin aday açıklamasının mevcut ittifakların cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası ve hangi turda seçimin sonuçlanabileceği gibi hesaplarını yeniden yapmalarına yol açabileceğini aktaran Özçelebi şunları söyledi: “Örneğin seçim ilk turda sonuçlanmaz ve parlamentodaki çoğunluk iktidarın lehine biçimlenirse, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt oylarının nasıl dağılacağı ya da sandığa gidip gitmeyeceğine bağlı olarak yüzde 50+1’i sağlayabilir. 15 gün sonra gerçekleşecek ikinci turda, bu kısa süre içinde çok hassas olaylara, pazarlıklara ve dengelerin yer değiştirmesine yol açabilir. İlk kez yaşanacak bu sürecin siyasal iletişim ve propaganda süreci de farklı bir biçimde gelişecektir. Halk üzerinde psikolojik baskı, kimi seçmenlerin güvenlik ihtiyacını öncelemeleri, muhalefet adayının seçmenin beklentileri, talepleri ile ilgili güçlü bir kampanya çerçevesi ve iletişimi oluşturamaması, dış politik gelişmeler gibi sayısız etken bu süreçte gündeme gelebilir.”

"TEPKİLERİ GAYET NORMAL"

CHP Doğu Masası’ndan eski parti meclisi üyesi Mehmet Yula, HDP’nin adaylık hamlesine ilişkin “Yok sayılan bir partinin böyle bir tepki vermesi doğal” değerlendirmesinde bulundu. 2019 seçimlerinden sonra doğu bölgesinde HDP belediyelerine kayyumlar atandığını hatırlatan Yula “HDP’ye karşı olan sessizliğin sonuçları bugün de görülüyor, neredeyse Ekrem İmamoğlu’nu görevden alma aşamasına geldiler. Bu nedenle HDP’nin Cumhur İttifakı’yla yakınlaşması düşünülemez. Muhalefetin ise birleştirici ilkelerle HDP ile görüşmelere başlaması gerekmektedir diye düşünüyorum” dedi.

"KILIÇDAROĞLU’NA YOĞUN İLGİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birleştirici bir figür olduğunu vurgulayan Yula “Dünyada ve Türkiye’de kutuplaştırıcı bir atmosfer açığa çıktı. Kemal Bey ezber bozarak kutuplaşmadan yana bir siyaset izlemek yerine birleştirici oldu. HDP’nin baraj altı kalmaması için yapılan çabalar, İYİ Parti’ye milletvekili verilmesi, Adalet Yürüyüşü bu siyasetin bir parçasıydı. Birbirinden apayrı 6 parti belli ilkeler etrafında bir araya gelmiş durumda. Bu her deyim yerindeyse ‘her babayiğidin harcı değil’ aslında. Bugün de Doğu bölgesinde baktığımızda, Selahattin Demirtaş’a olan ilginin yanı sıra Kemal Bey’e de yoğun bir ilgi oluşmaya başladı. Birleştirici ilkelerle bir araya gelinmeli” diye konuştu.

"BİR ARAYA GELİNMELİ"

Seçimlere yönelik de değerlendirmede bulunan Yula, “HDP televizyonlarda hep terörle anılıyor. Milyonlarca yurttaşın temsilcisi HDP için bu yaklaşım bu partinin seçmenini de kırıyor. Emniyet müdürü Gaffar Okan’ı Hizbullah öldürmüştü. Bugün Hizbullah ile ilişkili Hüda-Par ile Cumhurbaşkanı Erdoğan oturup görüşüyor. Muhalefetin yapması gereken diyalog zeminini yaratmak. Kemal Bey seçimlerden sonra cumhurbaşkanı olursa HDP ile görüşmemesi mümkün olabilir mi? HDP’nin Cumhur İttifakı ile bir araya gelmesi mümkün değil. Ancak muhalefet de birleştirici ilkeler doğrultusunda bir araya gelmeli” dedi.