AKP’deyken yalnızca iki kere denetlenen iştirakler 2019’dan bu yana 1389 kez incelendi: Denetimde adalet yok

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 08:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı.

Meclisin nisan ayı oturumlarının birincisi önceki gün Saraçhane’deki belediye binasında düzenlenirken İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın yönettiği ilk oturumda gündem İBB’ye yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasıydı.

Oturumun “gündem dışı konuşmalar” bölümünde söz alan AKP Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Meclis gündemine taşıdığı öneride İBB ve iştiraklerine ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti. CHP Grubu Sözcüsü Gencay Özcan ise İBB ve iştirak şirketlerinin mevcut yönetim döneminde birçok kez denetlendiğinin altını çizerek “İBB iştirakleri 2019-2024 yılları arasında, bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı, valilik ve diğer kamu kurumları tarafından toplamda 1389 kez denetlendi” açıklamasında bulundu.

Özcan, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde ise 2014-2018 arasınde bu iştiraklerin yalnızca iki kez denetlendiğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, İBB yine aynı dönemde büyük çoğunluğu rutin olmak üzere iştiraklerle beraber yalnızca 147 kez denetlendi. İBB Meclisi’ndeki nisan ayı oturumları bugün İETT faaliyet raporu, yarın da İBB’nin faaliyet raporu görüşülecek.

'MİLLETLE İNATLAŞMA'

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını paylaştı. İmamoğlu kâğıda yazdığı nokta, “Kendisini her şeyin sahibi olan akıla sesleniyorum. Milletle inatlaşma. 105 yıldı bu topraklarda ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ prensibiyle ayyıldızlı Türk bayrağı dalgalanıyor. Unutmayın. Millet büyüktür” dedi.

İBB SORUŞTURMASINDA YÜZDE 51’LİK AKP’Lİ ORTAĞI ‘GÖRMEDİLER’

Gazetemizin yazarı Murat Ağrıel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasındaki yeni skandalların detaylarını açıkladı.

Ağrıel, İBB iştiraki KİPTAŞ’dan aldığı ihalenin usulsüz olduğu iddiasıyla yolsuzluk soruşturmasına dahil edilen İSTCON firmasının yüzde 49 hisseli ortağı tutuklanırken yüzde 51 hisseli büyük ortağı Dursun Balcıoğlu’nun soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi. Sosyal medya hesabından AKP’ye destek paylaşımları yapan Balcıoğlu’nun 2019 öncesinde de İBB Raylı Sistem daire başkanı olduğu ortaya çıktı. Ağırel, “Soruşturma dosyasına baktığımızda Dursun Balcıoğlu nerede? Dosyada yok. Nereden biliyor musunuz? Dursun Balcıoğlu şu anda sosyal medayada yolsuzluğun üzerine gidin diyor. Filistin paylaşımları yapıyor, AKP paylaşımları yapıyor. İBB Tekzip sayfasının altına yorum yapıyor, ‘Hangi şirketten huzur hakkı aldığını yazsanıza’ diyor. Kendi şirketi yolsuzluk diye bahsedilen ihalede adı geçiyor. Bu kişi şüpheli bile değil. Tutuklansın diye demiyorum. Burada çelişki ortaya çıksın diye söylüyorum” dedi.