AKP'li Abdurrahim Boynukalın’ın yer aldığı haberlere erişim engeli!
2015’te Hürriyet binasını beraberindekilerle basan dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi.
Eylül 2015’te berberindeki AKP’lilerle Hürriyet binasını basan dönemin AKP Gençlik Kolları başkanı ve İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın'la ilgili 18 haberimize erişim engeli getirildi.
7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından, 1 Kasım seçimlerine doğru gidilirken gerçekleşen olayda Boynukalın, 6 Eylül 2015'te Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasına 200 kişi ile taşlı sopalı baskın yapmış, tehditler savurmuştu.
Ardından Boynukalın, “Bunlar dayak yememişler hiç, bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş hiç” sözlerini sarf etmiş, büyük tepki toplamıştı.
'BASKIN' GEÇMİŞİNE SÜNGER ÇEKİLDİ
Boynukalın, bugün aldırdığı ‘erişim engeli’ kararıyla, hakkındaki haberleri sansürletti. Sansür kararı veren İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Boynukalın’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.
2015 yılında Hürriyet gazetesi binasını basan kişilerin içinde yer alan dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Hürriyet baskınıyla ilgili bir dizi haber, video ve yorum hakkında erişim engeli kararı aldırdı.
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