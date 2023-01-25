AKP'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması, net tarih verildi
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, EYT'nin şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacağını söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Haber Global canlı yayınında EYT'nin ne zaman yasalaşacağı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak
Bakanlığın teknik çalışması yasaya dönüştürülüyor. EYT ile yasa teklifi ocak ayı bitmeden Meclis'e gelecek.
Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız."
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